КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання. Важливо: злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час; таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу – це вимога безпеки", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що такі рекомендації уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

"Цієї ночі, 9 січня, Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені – ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих, та майже 250 безпілотників. Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла", - наголосили в КМДА.

Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду. Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення.

"Закликаємо утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги, що вже робили неодноразово", - резюмували в адміністрації.