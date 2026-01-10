Інтерфакс-Україна
Події
12:23 10.01.2026

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

2 хв читати
В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Робота систем водопостачання та електротранспорту зупинена у Києві через аварійне відключення електроенергії, ініційоване НЕК Укренерго, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у суботу.

"За командою НЕК Укренерго в місті введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

В Телеграм-каналі комунального підприємства "Київпастранс" повідомили, що "через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому березі столиці".

"КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, у звʼязку з тимчасовим призупиненням роботи Борщагівського швидкісного трамвая, з причини відсутності напруги, уже організовано автобусне сполучення маршрутом 3т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на Київ 9 січня загинули четверо і поранені 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір п'ятниці тепло повернули мешканцям 1083 з них, а вранці в суботу повідомлялося про відновлення подачі теплоносія вже до 4 тис, проте подача самого тепла була анонсована на дещо пізніший час.

Також 9 січня через порушення в роботі енергосистеми, спричинені російським обстрілом, на в низці районів столиці було організовано рух дублюючих автобусних маршрутів за двома десятками тролейбусних та трамвайних маршрутів. Робота тролейбусних маршрутів у суботу вже була відновлена.

Теги: #укренерго #кмда #аварійні_відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 10.01.2026
Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

17:03 09.01.2026
"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

15:35 09.01.2026
Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

14:56 09.01.2026
КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

19:23 08.01.2026
"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

17:00 08.01.2026
Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

15:03 08.01.2026
У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

09:14 06.01.2026
У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

20:16 05.01.2026
Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

14:58 05.01.2026
Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

У Дніпрі нічним ударом РФ пошкоджені 9 багатоповерхівок, понад 50 тис людей без світла – мер

Криворізький швидкісний трамвай відновив роботу в повному обсязі після ранкових обмежень

Окупанти захопили 11 кв км за добу за двох напрямках у Донецькій області - DeepState

У прем'єра Свириденко 1 штатний радник, 4 - на громадських засадах і 1 помічниця

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів у 2025р

Петиція про зупинку метро в Києві о 9:00 під час хвилини мовчання не набрала необхідних для розгляду голосів

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

Жертвами протестів в Ірані стали вже 50 мітингарів та 14 правоохоронців – правозахисники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА