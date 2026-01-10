В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Робота систем водопостачання та електротранспорту зупинена у Києві через аварійне відключення електроенергії, ініційоване НЕК Укренерго, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у суботу.

"За командою НЕК Укренерго в місті введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

В Телеграм-каналі комунального підприємства "Київпастранс" повідомили, що "через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому березі столиці".

"КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, у звʼязку з тимчасовим призупиненням роботи Борщагівського швидкісного трамвая, з причини відсутності напруги, уже організовано автобусне сполучення маршрутом 3т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на Київ 9 січня загинули четверо і поранені 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір п'ятниці тепло повернули мешканцям 1083 з них, а вранці в суботу повідомлялося про відновлення подачі теплоносія вже до 4 тис, проте подача самого тепла була анонсована на дещо пізніший час.

Також 9 січня через порушення в роботі енергосистеми, спричинені російським обстрілом, на в низці районів столиці було організовано рух дублюючих автобусних маршрутів за двома десятками тролейбусних та трамвайних маршрутів. Робота тролейбусних маршрутів у суботу вже була відновлена.