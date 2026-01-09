У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

Половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

За його словами, наразі комунальники від мобільних котелень заживили соціальні заклади, зокрема, лікарні й пологові будинки, і разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання у будинки киян.

"Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці", – доповнив мер.

Кличко також звернувся до мешканців столиці з проханням, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.