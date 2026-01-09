Інтерфакс-Україна
Події
12:17 09.01.2026

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

1 хв читати
У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

Половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

За його словами, наразі комунальники від мобільних котелень заживили соціальні заклади, зокрема, лікарні й пологові будинки, і разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання у будинки киян.

"Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці", – доповнив мер.

Кличко також звернувся до мешканців столиці з проханням, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

Теги: #київ #теплопостачання #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 09.01.2026
В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

13:23 09.01.2026
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

13:14 09.01.2026
Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

12:50 09.01.2026
Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

12:14 09.01.2026
"Євро-Реконструкція" розпочне підключення будинків до тепла після 14:00

"Євро-Реконструкція" розпочне підключення будинків до тепла після 14:00

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

11:25 09.01.2026
Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

11:17 09.01.2026
У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

11:12 09.01.2026
В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

10:34 09.01.2026
У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

ВАЖЛИВЕ

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

ОСТАННЄ

Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором

Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

Каллас: Застосування Росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити ЄС та США

Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

РФ готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, Україні потрібні інновації та технології – Залужний

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Через аномальні погодні умови "Укрзалізниця" відправляє низку поїздів із затримками

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА