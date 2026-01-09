Кличко: Ситуація в Києві через масовану атаку ворога на критичну інфраструктуру дуже складна, але контрольована

Ситуація в Києві через масовану атаку ворога на критичну інфраструктуру дуже складна, але контрольована – частині багатоквартирних будинків, що залишилися без тепла, планується його поновити вже цього вечора, у Печерському районі вже відновлено водопостачання, працюють понад 1200 пунктів обігріву, повідомив мер Віталій Кличко.

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Ситуація в столиці дуже складна, однак контрольована з точки зору систем життєзабезпечення. Комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання в домівки киян після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами Кличка, половина багатоквартирних будинків Києва — майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. "Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері", - сказав він.

Також у місті перебої з водопостачанням.

"На цей час його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала в звичайному режимі. І нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили", - зазначив мер.

За його словами, у Києві підготовлені понад 1200 пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітись, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки й інші гаджети. Цієї осені їх побільшало: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних центрах міста.