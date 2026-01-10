Свириденко: Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко наголошує, що децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни і розвиток такої генерації є стратегічним завданням Уряду.

"Ми чітко визначили пріоритет: критична інфраструктура має бути забезпечена гарантованим резервним живленням. Для цього Кабінет міністрів уже запровадив і надалі розширюватиме насамперед фінансові стимули для бізнесу. Паралельно ми максимально дерегулювали процес встановлення когенераційних установок", - написала Свириденко у телеграм-каналі у суботу.

Держава, за її словами, перебуватиме в постійному діалозі з бізнесом, зокрема через єдине комунікаційне вікно. Усе це дозволяє діяти швидко — не "після війни", а вже зараз.

Як зазначила премʼєрка, Київська область є показовим прикладом реалізації цього підходу на практиці. Станом на сьогодні в регіоні вже працює 51 генеруюча установка (когенераційні, газотурбінні та газопоршневі) загальною потужністю майже 110 МВт. Лише протягом 2025 року було введено 37 установок потужністю понад 77 МВт.

Паралельно реалізуються донорські проєкти, які вже у січні–лютому 2026 року додадуть нові потужності для громад — від Вишневого та Вишгорода до Фастова, Броварів і Білої Церкви.