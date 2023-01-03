Продовження реформи децентралізації передбачає запровадження інституту префектів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що продовження реформи децентралізації передбачає запровадження інституту префектів.

"Продовження реформи децентралізації. Йдеться про запровадження інституту префектів - посадових осіб, які здійснюють адміністративний нагляд на місцях. Префекти - це неполітичні особи, які представлятимуть державу та стежитимуть за конституційністю ухвалених на місцях рішень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, за зразок української моделі взято найкращий європейський досвід, який довів свою ефективність.

"Після завершення воєнного стану актуальні й зміни до Конституції, які фіналізують реформу децентралізації. У результаті отримаємо збалансовану, дієву та європейську систему управління із заможними громадами", - підсумував він.