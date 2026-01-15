Туск: Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський

Фото: Сайт Президента України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що саме Росія відхилила мирний план США, а не президент України Володимир Зеленський.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Єдиною реакцією Росії стали нові ракетні удари по українських містах, - пояснив Туск свою думку. "Тому єдиним виходом є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте", - додав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв’ю Reuters в середу заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити війну на противагу Зеленському. "Я думаю, що він (Путін – ІФ-У) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – сказав Трамп. На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший військовий конфлікт у Європі, Трамп відповів: "Зеленський".