14:57 29.12.2025

Туск: Заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але до завершення переговорів ще далеко

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру.

"Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Проте, на його думку, заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом. "Але до завершення переговорів ще далеко", - додав Туск.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що проєкт угоди про припинення російсько-української війни наразі передбачає гарантії безпеки Україні з боку США на 15 років з можливістю пролонгації цього терміну, але президент США Дональд Трамп пообіцяв обдумати можливість надання таких гарантій одразу на 30-50 років.

Раніше також повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани на початку січня в Парижі провести зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Теги: #війна #мирні_переговори #туск

