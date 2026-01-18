Інтерфакс-Україна
19:14 18.01.2026

Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

Україна найближчими днями отримає партію опалювального обладнання від Італії для подолання складної ситуації в енергетиці після масштабних російських обстрілів, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

У межах першого етапу до України надійдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. "Це обладнання необхідне в умовах постійних атак на нашу інфраструктуру", — зазначив Буданов.

"Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні в Телеграм.

За словами Буданова, постачання є реалізацією домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

 

#допомога #італія #опалення

