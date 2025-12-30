Туск після консультацій лідерів ЄС: Ключовим результатом є готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після консультацій лідерів Європейського Союзу та Канади щодо підтримки, безпеки та відбудови України заявив, що ключовим результатом на сьогодні є заява США про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України, "включаючи присутність американських військ".

"Прем'єр-міністр Туск: Ключовим результатом останніх днів є заява США про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру, включаючи присутність американських військ", - йдеться у повідомленні Канцелярії прем'єра Польщі у соцмережі Х у вівторок.

Пізніше Туск додав, що на зустрічі оцінили результати першого етапу переговорів.

"Питання щодо миру в Україні обговорюються в різних форматах і на різних зустрічах. Я щойно завершив розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО. Ми оцінили результати першого етапу переговорів. Мир на горизонті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, лідери Європейського Союзу та Канади провели дискусія з щодо підтримки України, її безпеки та відбудови країни, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави залежить від її вступу до ЄС. Це також є важливою гарантією безпеки. Вступ до ЄС приносить користь не тільки країнам, що приєднуються, а й усій Європі, про що свідчать послідовні хвилі розширення", - написала вона у соцмережі Х у вівторок.