10:53 17.12.2025

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу знаходяться під "величезним і безпрецедентним тиском з боку США" перед зустріччю в Брюсселі в четвер щодо обговорення фінансування України, повідомляє Politico.

"Цього тижня Європейська Рада повинна зробити дві речі. Лідерам потрібні конкретні результати, особливо щодо фінансування України. Але уряди основних країн також заявляють, що вони повинні захищати ЄС, коли Білий дім намагається вплинути на політику, і більше європейських лідерів, ніж будь-коли раніше — від Віктора Орбана з Угорщини до Андрея Бабіша з Чехії — відкидають загальноприйняту думку Брюсселя", - пише видання.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС зазнає "серйозної шкоди на довгі роки", якщо не зможе домовитися про фінансування України.

"Ми покажемо світові, що в такий вирішальний момент нашої історії ми не здатні об'єднатися і діяти, щоб захистити наш політичний порядок на європейському континенті", - додав він.

Чиновники адміністрації Трампа тиснуть на європейські уряди — принаймні на ті, які вони вважають найбільш дружніми — щоб ті відхилили план використання EUR210 млрд російських активів для фінансування України, повідомили чотири чиновники ЄС, які брали участь в обговореннях.

Бельгійський уряд заявляє, що його опозиція щодо використання російських активів для фінансування позики пояснюється необхідністю захистити власних платників податків від ризику залишитися в боргу, якщо колись доведеться повертати ці гроші.

Втім, американська кампанія впливу, в рамках якої представники адміністрації Трампа обходили Брюссель і вели таємні переговори з столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта та Чехія приєдналися до групи країн, які висловили незгоду.

Європейські чиновники заявили, що провал буде катастрофою для авторитету ЄС у світі, з огляду на надісланий сигнал. Не тільки войовничій адміністрації Трампа, яка в опублікованій на початку цього місяця Стратегії національної безпеки заявила, що буде підтримувати євроскептичні сили, але й Володимиру Путіну, який відкрито ставить під сумнів суверенітет колишніх радянських республік.

Згідно з просочився проектом мирного плану, узгодженого Білим домом і Кремлем, Вашингтон хоче використовувати частину заморожених активів Росії для фінансування зусиль з відновлення, очолюваних США. Вивільнення заморожених активів Україні в рамках репараційного кредиту дозволило б Києву самостійно вирішувати, куди спрямувати ці гроші, при цьому Франція наполягає на підході, що передбачає пріоритет Європи в питаннях витрат на озброєння.

Трамп також чинить тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той віддав Росії частини сильно укріплених і стратегічно важливих територій на Донбасі, які Кремль наразі не контролює.

Білий дім відкинув звинувачення Брюсселя у втручанні.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що інформація про те, що США намагаються перешкодити країнам ЄС прийняти пропозицію про "репараційний кредит" Києву за рахунок заблокованих коштів РФ, не відповідає дійсності.

"Не варто сприймати серйозно ідеї від анонімних джерел, які не були присутні на дискусіях", - сказала вона. "Єдина мета США - домогтися миру (...), українці і росіяни чітко висловили позиції щодо заморожених активів, і наша робота - сприяти обговоренням, які приведуть до угоди", - додала Келлі.

