Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

Бізнесмен Рінат Ахметов прийняв рішення про виділення на 2026 рік $14 млн для продовження фінансування громадської організації "Серце Азовсталі", яка займається комплексною підтримкою захисників Маріуполя та їхніх родин, повідомила у Facebook Наталія Ємченко – директорка з комунікацій групи SCM, в яку об’єднані активи Ахметова.

"Він (Ахметов) затвердив $14 млн (600 млн грн) на 2026 рік - щоб надати допомогу тим хто вийшов з полону в 2025 році і тим, хто повернеться в 2026 році (ми віримо в це дуже). А ще ми зосередимося на впровадженні концепції пост травматичного зростання на національному рівні", – зазначила Ємченко.

За її словами, за три роки на допомогу захисникам Маріуполя і їхнім родинам вже було спрямовано $40 млн (1,6 млрд грн): на лікування й реабілітацію, психологічну підтримку, протезування, житло, освіту та супровід після повернення з полону. Підтримку отримують оборонці всіх підрозділів гарнізону Маріуполь, уточнила директорка з комунікацій групи SCM.

"Я ухвалив рішення продовжити роботу проєкту "Серце Азовсталі"" у 2026 році, тому що наша відповідальність перед захисниками Маріуполя не має строку давності… Багато наших воїнів і досі перебувають у полоні, а їхні родини продовжують чекати й жити надією. І доки є ті, хто потребує нашої підтримки, лікування та допомоги у поверненні до цивільного життя – "Серце Азовсталі" буде поруч", – процитувала Ємченко слова Ахметова, який подякував героям за подвиг, здійснений в ім’я свободи та незалежності України.

Вона уточнила, що у 2026 році проєкт зосередиться на комплексній підтримці оборонців Маріуполя, які повертаються з полону з 1 січня 2025 року, але усі, хто повернувся раніше і з різних причин не отримав допомогу, можуть звернутися до "Серця Азовсталі" до 31 грудня 2025 року.