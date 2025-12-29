Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

У 2025 році держава профінансувала 46 кінопроєктів на суму в понад 319 млн грн, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

"У 2025 році, попри всі виклики воєнного часу, за підтримки Державного агентства України з питань кіно завершено виробництво 46 кінопроєктів. Це результат злагодженої роботи професійних творчих команд і системної державної підтримки галузі. Завершення цих проєктів підтверджує стійкість української кіноіндустрії, її здатність до розвитку та безперервної роботи навіть в умовах повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні Агентства.

Зокрема, реалізовано: 18 - неігрових (документальних) фільмів, 17 - ігрових повнометражних фільмів, 6 - ігрових телесеріалів, 4 - неігрові телефільми і 1 - анімаційний серіал.

Зазначається, що загальна вартість реалізованих проєктів склала понад 562 млн грн, з яких держава профінансувала суму понад 319 млн грн.

Як повідомлялося, з 2014 по 2024 роки держава профінансувала 383 кінопроєктів на понад 3 млрд грн. У зазначений період було завершено виробництво таких проєктів: 2014 рік - 23 проєкти (10 неігрові, 3 ігрові, 6 ігрові дебюти, 1 анімаційний, 3 літописні матеріали); 2015 рік - 1 проєктів (1 неігрові, 1 неігровий (грант президента), 4 ігрові, 2 анімаційний, 3 літописні матеріали); 2016 рік - 36 проєктів (18 неігрові, 4 ігрові, 5 ігрові дебюти, 9 анімаційні); 2017 рік - 47 проєктів (13 неігрові, 16 ігрові, 13 ігрові дебюти, 5 анімаційні); 2018 рік - 50 проєктів (14 неігрові, 24 ігрові, 2 ігрові (грант президента), 5 ігрові дебюти, 1 анімаційний телесеріал); 2019 рік - 46 проєктів (17 неігрові, 25 ігрові, 4 анімаційні); 2020 рік - 41 проєкт (14 неігрові, 1 неігровий (грант президента), 5 ігрові, 16 ігрові дебюти, 4 анімаційні, 1 анімаційний телесеріал); 2021 рік - 68 проєктів (23 неігрові, 35 ігрові, 1 ігровий телесеріал, 1 ігрові дебюти, 6 анімаційні, 2 анімаційні телесеріали); 2022 рік - 22 проєкти (7 неігрові, 13 ігрові, 2 анімаційні телесеріали); 2023 рік - 19 проєктів (2 неігрові, 14 ігрові, 3 анімаційні); 2024 рік - 20 проєкти (7 неігрові, 2 неігрові телесеріали, 10 ігрові, 1 ігровий телесеріал).