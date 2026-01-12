Інтерфакс-Україна
Події
12:30 12.01.2026

Глава МЗС Норвегії: З оголошеного пакету допомоги $200 млн підуть на енергетичні потреби

Фото: https://mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який перебуває з візитом у Києві, розповів на що підуть кошти з оголошеного у понеділок нового пакету підтримки для України.

"Я також хочу підтвердити, що сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки для негайного виділення 400 мільйонів доларів США, 200 млн з яких підуть на негайні енергетичні потреби, закупівлю газу та інші нагальні питання з ремонту енергетичної інфраструктури, щоб якомога більше людей мали опалення та електроенергію", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві .

Міністр розповів , що еквівалент ще $200 млн будуть призначені для бюджетної підтримки, яка "слугуватиме мостом" до того часу, коли фактично надійдуть обіцяні кошти від Європейського Союзу.

"Тож це є потужним символом солідарності та спільної справи, і ми хотіли зробити це негайно", - додав Ейде.

Своєю чергою міністр закордонних справ України подякував норвезькому колезі за новий пакет допомоги та підтримку Норвегії.

Теги: #еспен_барт_ейде #фінансування #підтримка_україни

