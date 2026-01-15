Український інститут книги розпочав прийом заявок на конкурс Translate Ukraine-2026

Фото: Мінкультури

Український інститут книги розпочав прийом заявок на участь у програмі Translate Ukraine-2026, спрямованій на підтримку перекладів творів української літератури іноземними мовами, повідомляється на сайті Міністерства культури України.

Заявки приймаються з 6 січня до 9 лютого 2026 року. До участі допускаються іноземні видавці, які планують видати перекладені українські книжки до кінця 2026 року накладом не менше 300 примірників.

Метою програми є популяризація української літератури за кордоном та посилення культурної присутності України у світі. Пріоритет надаватиметься перекладам творів класичної та сучасної української літератури, зокрема книжкам про російсько-українську війну, історію та культуру України.

Конкурсний відбір проходитиме у два етапи — перевірка заявок на відповідність формальним вимогам та оцінювання проєктів експертною радою. Перелік проєктів-переможців планується оприлюднити до 1 квітня 2026 року.

Програма передбачає часткову компенсацію витрат на переклад, редакційну підготовку та видання книжок. Максимальний розмір підтримки становить до 8 тис. євро або еквівалент у гривні.