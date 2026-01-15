В Києві відкрили інсталяцію "Земля — носій памʼяті", присвячену гуманітарному розмінуванню

Фото: Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України

В Києві відкрита аудіоінсталяція “Земля — носій памʼяті”, присвячена гуманітарному розмінуванню та історіям людей, чиє життя змінила повномасштабна війна, повідомляється на сайті Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України .

Ініціатива реалізована Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні у партнерстві з Мінекономіки, національною платформою Demine Ukraine, Національний театр імені Івана Франка та за фінансової підтримки Фонду відновлення громад України.

Аудіоінсталяцію розмістили на другому поверсі театру імені Франка (площа Івана Франка, 3). До 8 лютого 2026 року її можна відвідати за наявності квитка на будь-яку виставу. В основі проєкту — десять прозорих циліндрів, заповнених ґрунтом із регіонів, що постраждали від бойових дій, — у яких звучать звукові історії про саперів, фермерів, дітей та інших людей, чиє життя змінила війна.

Інсталяція має на меті підвищити обізнаність суспільства про гуманітарне розмінування як один із ключових пріоритетів України. За даними організаторів, понад 42 тис. км² земель уже очищено і повернуто у використання, хоча потенційно вибухонебезпечними можуть залишатися значно більші площі.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма наголосив, що розмінування — це не лише очищення територій від вибухонебезпечних предметів, а й трансформація суспільства та умов життя людей. Він також зазначив, що масштаб виклику є історичним і вимагає комплексного підходу, у тому числі залучення інноваційних технологій, таких як штучний інтелект, дрони та супутникові знімки.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний повідомив, що за минулий рік безпечно відновлено близько 12 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення, що сприяє відновленню аграрного виробництва та економічного розвитку регіонів.

Інсталяцію відкрили напередодні прем’єри вистави «Земля» за повістю Ольги Кобилянської у постановці режисера Давида Петросяна, що також представлена на сцені театру ім. Франка.

Генеральний директор і художній керівник театру Євген Нищук підкреслив, що для українців земля завжди була важливим символом життя, взаємин і мрій, і що інсталяція та вистава перегукуються з цим культурним контекстом, зокрема в умовах війни.