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12:37 10.03.2025

На ринку гумрозмінування в лютому запрацювала платформа з інновацій

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На ринку гумрозмінування в лютому запрацювала платформа з інновацій

В Україні на ринку гуманітарного розмінування в лютому 2025 року запрацювала платформа з інновацій, почав діяти механізм надання машин для розмінування в оренду та лізинг, у Харківській області розмінували ділянку площею у 28,5 га у фермерському господарстві Граіс, повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

"В лютому тривало розмінування земель сільгосппризначення за укладеними минулого року угодами (…) Готуємося з настанням тепла до більш активних робіт за вже укладеними угодами та розширення площ, розмінування яких компенсує держава. Центр гуманітарного розмінування вже оголосив перші цього року аукціони на закупівлю послуг з гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель в системі Prozorro", — наводить його слова Міністерство економіки в повідомленні на своєму сайті.

За словами Безкаравайного, важливою подією лютого став запуск платформи з інновацій у гуманітарному розмінуванні, яка стане місцем акумулювання, тестування та впровадження новітніх технологій у сфері.

Крім того, на ринку в лютому з’явився новий інструмент: виробники машин для розмінування пропонують операторам ПМД машини в оренду чи лізинг. Перший договір про оренду уклали компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GCS та міжнародний оператор Danish Church Aid.

"Важливим орієнтиром для нас є оновлена цифра потреб на розмінування територій, що міститься в опублікованій в лютому "Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4) ". В порівнянні з попередньою оцінкою потреби зменшилися на майже $5 млрд. Це свідчить про те, що робота, яку проводить Україна та партнери у сфері гуманітарного розмінування дає результати", — резюмував заступник міністра.

Як повідомлялося, в Україні в 2024 році було обстежено понад 318,1 тис. га сільгоспугідь або 62% площі пріоритетного розмінування (512,123 тис. га), сили рятувальників та правоохоронці розмінували 264 тис. га сільгоспугідь, а на 218 тис. га було засіяно. У 2025 році намічено розмінування на площі 80,15 тис. га у прифронтових областях. В Україні, станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності досягла 80.

Теги: #платформа #гуманітарне_розмінування

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