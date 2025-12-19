СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі - джерело

Фото: джерело в СБУ

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії "ЛУКОЙЛ", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Цього разу "бавовна" завітала на бурову установку на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера). Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", - резюмував співрозмовник агентства.