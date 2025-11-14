МЗС запрошує юристів гуманітарних ГО долучитися до напрацювання Платформи з прогресивного розвитку МГП – радниця МЗС

Міністерство закордонних справ України формує склад робочих груп Платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права (МГП), повідомила радниця МЗС України Маріанна Гребенюк.

За її словами, формування відбувається за трьома напрямами: Людський вимір, Екологічний вимір та Інституційний вимір забезпечення дотримання МГП.

"Ми (МЗС України – ІФ-У) запропонували створити Платформу прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права, у межах якої працюватимуть три кластери", – сказала Гребенюк під час круглого столу "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що до напряму Людського виміру планується включити питання посилення захисту гуманітарного персоналу.

МЗС запрошує кваліфікованих юристів громадських організацій, які здійснюють гуманітарну діяльність, долучитися до опрацювання відповідних пропозицій у складі робочої групи.

Платформу з прогресивного розвитку МГП започатковано за ініціативи міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Її метою є створення міжнародного майданчика для взаємодії представників держав, міжнародних організацій, експертів та практиків у сфері МГП, а також моніторинг ефективності й подальший прогресивний розвиток норм міжнародного гуманітарного права.