Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, заявив військовослужбовець 34-ї окремої мотострілецької бригади, що дислокується в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії, Олексій Железняк, що здався в полон.

"Путін, не оголосивши війни, бомбить цивільних, лікарні, міста України. Люди Росії, не дивіться зомбоящик. Український народ – хоробрий народ. Вони навіть без зброї зупинятимуть цю (російську – ІФ) техніку. Вони згуртовані. Хоч би скільки Путін відправляв сюди свої війська, він не захопить цю територію... Наш головнокомандувач брехун та ошуканець всього нашого народу. Він обдурив не лише нас, а й усю Росію. Зробив просто з нас фашистів", - заявив Железняк на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна ".

Інший полонений військовослужбовець Мустафаєв Мугсад (34-та окрема мотострілецька бригада РФ) просить співгромадян шукати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні.

"Як люди сидять у підвалах цілодобово, як гинуть. Я б не говорив, якби не бачив сам... Нашу агресію люди запам'ятають нам на віки... Люди, військові Росії, зніміть, нарешті, рожеві окуляри і побачте, що коїться в Україні", - сказав він, вибачаючись за те, що "війська РФ принесли горе і руйнування, в один день перекресливши мирне життя українського народу".

За словами зв'язківця 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ Руденка Ігоря, його "рішення здатися в полон було правильним рішенням".

"Здався в полон, залишився живий, і це правильне рішення... Я знаю, що війська РФ вже програли, бо військовослужбовці України просто їх знищать. Незважаючи на те, скільки їх тут буде... Їх уже загинуло близько 15 тис.... Якщо у вас (військовослужбовців РФ – ІФ) залишилася честь – не повторюйте моїх помилок. Відведіть війська, адже Путіну не потрібні ми. Він навіть трупи не забирає. Їх скидають у братські могили. Це важко бачити", - сказав Руденко.

Він також додав, що є етнічним українцем, уродженцем Дніпропетровської області. "Я на колінах перепрошую у народу України за те, що зрадив свій народ", - заявив військовополонений, додавши, що не складе рук і доноситиме світу правду, оскільки був в курсі злочинного наказу свого командування дати залповий вогонь по житлових будинках Херсонської області.

Крім того, Руденко розповів, що підготовка до вторгнення в Україну велася в його частині з січня 2022 року.

У свою чергу, командир автомобільного відділення 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ Фоменко Олександр звернувся до співгромадян із закликом виводити на вулиці та протестувати проти дій російської влади в Україні.

"Прошу вас вийти на вулиці. Не бійтеся нашого уряду. Вони проти натовпу не попруть. Так, вони затримають 10-20 тис. людей, але вас більше. Ви можете вийти і зупинити цей хаос. Тут мирні люди страждають, діти", - заявив військовополонений.