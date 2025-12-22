Асоціація суб’єктів розподіленої та маневрової генерації створена в Україні

Київ. 22 грудня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Асоціація суб’єктів розподіленої та маневрової генерації (АСРМГ) створена в Україні.

Підписання відповідних документів про створення АСРМГ відбулося у під час пресконференції в агентстві Укрінформ у понеділок, передає кореспондент "Енергореформи".

Засновниками асоціації стали ТОВ "Ей Сі Джі Україна", "Укрпалет Енерджи", "Так Енерджі Груп", власником яких є Максим Марченко або заснований ним закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд "Джерело", а також ТОВ "Ампер Енергоресурс", у якому фонд володіє 10% акцій.

Марченко став головою асоціації. Серед видів діяльності цих компаній виробництво та продаж е/е.

За його словами, АСРМГ створена у відповідь на всі складні виклики, які переживає енергосистема під час війни, і спрямує свою діяльність на розвиток енергосистеми, заснованій на децентралізації.

"Наша мета – об’єднати усю енергетичну спільноту, створити нові умови праці, нові завдання і ролі, аби зробити незалежну енергосистему та оновити інфраструктуру", – пояснив голова асоціації.

Марченко зазначив, що зараз компанії-засновники мають приблизно 200 МВт газової генерації, які перебувають на різних етапах реалізації, але приблизно половина з них уже працює і продає е/е на ринку. Він уточнив, що проєкти майже на 70 МВт реалізуються в прифронтових регіонах.

Одним з партнерів асоціації Марченко назвав чеську компанію RSE s.r.o., яка є виробником мобільних когенераційних рішень на базі двигунів MWM та офіційним партнером цієї компанії.

Її засновник Андрій Гріненко, який є також співласником української компанії "Кліар Енерджі", що працює, зокрема, в сфері біоенергетики, під час пресконференції повідомив, що RSE вже реалізувала проєктів на 900 МВт, значна частина з яких – в Україні, де у неї вже є понад 150 клієнтів.