Енергетики відновили електропостачання для понад 324 тис. родин на Миколаївщині після нічного обстрілу дронами

Понад 324 тисячі родин у Миколаївській області знову отримали світло після масованого нічного обстрілу енергообʼєктів дронами, повідомляє пресслужба АТ "Миколаївобленерго".

За інформацією компанії, атака дронами призвела до відключення значної частини області. "Злагоджена робота та професіоналізм енергетиків дозволили у найкоротші (з огляду на обставини) строки відновити електропостачання. Знову зі світлом понад 324 тис. миколаївських родин", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі в суботу.

Станом на 16:00 відновлювальні роботи в мережах завершено, що дозволило повернути електропостачання раніше знеструмленим споживачам.