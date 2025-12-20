Інтерфакс-Україна
Події
19:05 20.12.2025

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

1 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру оголосила про перший внесок країни до Енергетичного фонду підтримки України в розмірі 600 тис. євро.

"Під час зустрічі Премʼєр-міністр Португалії оголосив про перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України у розмірі 600 000 євро. Ми високо цінуємо цей крок наших партнерів", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Сторони також обговорили оборонну підтримку України з боку Португалії, зокрема через механізми PURL та SAFE, а також ініціативи Build in Ukraine та Build with Ukraine, які мають значний потенціал для розвитку співпраці, зокрема у сфері спільного виробництва дронів.

У контексті підготовки до чергової Конференції з відбудови України сторони домовилися опрацювати питання укладення міжурядової угоди (G2G) для сприяння залученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок.

"Також наголосила, пану Премʼєру, що Україна вдячна лідерам Європейського Союзу за рішення надати Україні фінансування в розмірі 90 млрд євро на два роки — це неймовірно важлива допомога для України", - підкреслила премʼєр-міністр.

 

Теги: #допомога #португалія #енергетика

