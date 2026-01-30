Зеленський: Ракети PAC-3 до "Петріотів" надійшли через день після майже блекауту, це уповільнення

Пакет допомоги з ракетами PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot надійшов в Україну через добу після того, як російські окупанти здійснили масштабний обстріл України, спричинивши майже повний блекаут, тоді як надходження цього пакету очікувалося ще за місяць до цього, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь. І домовляюсь про PAC-3, які приходять через день після того, як нам роблять майже блекаут. Я можу публічно сказати, що це уповільнення. А чому на добу? Вони повинні були прийти за місяць до цього", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, від партнерської розвідки була інформація, що летить балістика, "а партнери знають, що в мене пустий дивізіон".

"Стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot. США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо ставитися. Це проплачується Європою. Транш не був проплачений по PURL. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається", - наголосив президент.

Напередодні обстрілу, 23 січня, Зеленський повідомляв, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 22 січня домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot. "Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", - сказав він.

Він додав, що говорив із Трампом про глобальні речі, але, окрім цього, "ми вирішили питання яке точно, дуже чітко відповідає, чого я туди поїхав".