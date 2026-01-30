Інтерфакс-Україна
Події
10:27 30.01.2026

Зеленський: Ракети PAC-3 до "Петріотів" надійшли через день після майже блекауту, це уповільнення

2 хв читати
Зеленський: Ракети PAC-3 до "Петріотів" надійшли через день після майже блекауту, це уповільнення

Пакет допомоги з ракетами PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot надійшов в Україну через добу після того, як російські окупанти здійснили масштабний обстріл України, спричинивши майже повний блекаут, тоді як надходження цього пакету очікувалося ще за місяць до цього, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь. І домовляюсь про PAC-3, які приходять через день після того, як нам роблять майже блекаут. Я можу публічно сказати, що це уповільнення. А чому на добу? Вони повинні були прийти за місяць до цього", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, від партнерської розвідки була інформація, що летить балістика, "а партнери знають, що в мене пустий дивізіон".

"Стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot. США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо ставитися. Це проплачується Європою. Транш не був проплачений по PURL. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається", - наголосив президент.

Напередодні обстрілу, 23 січня, Зеленський повідомляв, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 22 січня домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot. "Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", - сказав він.

Він додав, що говорив із Трампом про глобальні речі, але, окрім цього, "ми вирішили питання яке точно, дуже чітко відповідає, чого я туди поїхав".

Теги: #patriot #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 30.01.2026
Захисники України в ніч на 30 січня знищили або подавили 80 зі 112 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 30 січня знищили або подавили 80 зі 112 засобів повітряного нападу росіян

23:11 26.01.2026
Вечірній ворожий удар по Харкову був комбінованим, він спричинив пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури - Синєгубов

Вечірній ворожий удар по Харкову був комбінованим, він спричинив пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури - Синєгубов

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

19:06 23.01.2026
Зеленський в Давосі домовився з Трампом про пакет ракет PAC-3 для Patriot

Зеленський в Давосі домовився з Трампом про пакет ракет PAC-3 для Patriot

16:58 22.01.2026
Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

11:49 20.01.2026
Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

09:59 20.01.2026
Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

08:26 18.01.2026
Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

14:21 16.01.2026
Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

08:37 12.01.2026
Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

ОСТАННЄ

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА