Асоціація прифронтових міст та громад виступає за створення спеціального підфонду для підтримки переселенців

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) виступає за створення спеціального підфонду з підтримки внутрішньо переміщених осіб у межах Фонду підтримки (відновлення) прифронтових територій, заявив голова АПМГ, міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ця ініціатива спрямована на реальну державну підтримку переселенців. Харків знає, що модернізація гуртожитків, будівництво модульних містечок, медичні мобільні бригади для ВПО, психологічні центри - це не "проєкти", а інфраструктура, необхідна для нормального життя переселенців. Саме цей напрямок має комплексно закривати Фонд підтримки прифронтових територій", - цитує Терехова пресслужба Харківської міськради.

За його словами, прифронтові громади одночасно зазнають руйнувань, втрат інфраструктури та приймають значну кількість переселенців. Станом на осінь 2025 року в Україні налічується близько 3,7 млн фактичних внутрішньо переміщених осіб, значна частина яких проживає саме в прифронтових регіонах.

У Харкові зареєстровано понад 210 тис. ВПО, яких місто забезпечує житлом, соціальними, медичними, освітніми та гуманітарними послугами в умовах постійних ворожих атак.

АПМГ пропонує спрямовувати кошти підфонду, зокрема, на створення соціального та орендного житла, вдосконалення об’єктів компактного проживання, підтримку муніципальних програм довгострокової оренди, розвиток догляду за літніми ВПО та людьми з інвалідністю тощо.

Джерело: https://t.me/s/citykharkivua