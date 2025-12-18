Інтерфакс-Україна
Події
00:52 18.12.2025

Асоціація прифронтових міст та громад виступає за створення спеціального підфонду для підтримки переселенців

1 хв читати

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) виступає за створення спеціального підфонду з підтримки внутрішньо переміщених осіб у межах Фонду підтримки (відновлення) прифронтових територій, заявив голова АПМГ, міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ця ініціатива спрямована на реальну державну підтримку переселенців. Харків знає, що модернізація гуртожитків, будівництво модульних містечок, медичні мобільні бригади для ВПО, психологічні центри - це не "проєкти", а інфраструктура, необхідна для нормального життя переселенців. Саме цей напрямок має комплексно закривати Фонд підтримки прифронтових територій", - цитує Терехова пресслужба Харківської міськради.

За його словами, прифронтові громади одночасно зазнають руйнувань, втрат інфраструктури та приймають значну кількість переселенців. Станом на осінь 2025 року в Україні налічується близько 3,7 млн фактичних внутрішньо переміщених осіб, значна частина яких проживає саме в прифронтових регіонах.

У Харкові зареєстровано понад 210 тис. ВПО, яких місто забезпечує житлом, соціальними, медичними, освітніми та гуманітарними послугами в умовах постійних ворожих атак.

АПМГ пропонує спрямовувати кошти підфонду, зокрема, на створення соціального та орендного житла, вдосконалення об’єктів компактного проживання, підтримку муніципальних програм довгострокової оренди, розвиток догляду за літніми ВПО та людьми з інвалідністю тощо.

Джерело: https://t.me/s/citykharkivua

Теги: #міста #прифронтові #асоціація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 04.12.2025
Мережа "Сінево" розширила покриття лабораторної діагностики за ПМГ ще на 5 регіональних центрів

Мережа "Сінево" розширила покриття лабораторної діагностики за ПМГ ще на 5 регіональних центрів

18:38 10.11.2025
Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

12:52 27.10.2025
Залужний виступив перед мерами найбільших британських міст, повідомив про розширення партнерства з містами України

Залужний виступив перед мерами найбільших британських міст, повідомив про розширення партнерства з містами України

09:21 13.10.2025
Фахівці реконструктивної та пластичної хірургії об'єдналися для створення сучасних медичних стандартів

Фахівці реконструктивної та пластичної хірургії об'єдналися для створення сучасних медичних стандартів

13:32 30.09.2025
Асоціація прифронтових міст закликає Кабмін та Раду врахувати їхні пропозиції до держбюджету-2026

Асоціація прифронтових міст закликає Кабмін та Раду врахувати їхні пропозиції до держбюджету-2026

20:59 05.09.2025
Чортків і Сатанів стали містами-побратимами

Чортків і Сатанів стали містами-побратимами

11:23 05.09.2025
На Херсонщині загинув очільник обласної асоціації фермерів через удар ворожого дрона

На Херсонщині загинув очільник обласної асоціації фермерів через удар ворожого дрона

11:09 16.06.2025
Асоціація операторів грального бізнесу створена в Україні

Асоціація операторів грального бізнесу створена в Україні

12:40 23.05.2025
Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися в ситуацію довкола заповідників "Києво-Печерська лавра" і "Софія Київська"

Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися в ситуацію довкола заповідників "Києво-Печерська лавра" і "Софія Київська"

20:37 05.04.2025
Зеленський: в підтримку Кривого рогу об'єдналися всі українські міста й села, проявляючи солідарність

Зеленський: в підтримку Кривого рогу об'єдналися всі українські міста й села, проявляючи солідарність

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Ворожі БпЛА атакували Черкащину та Сумщину, є пошкодження інфраструктури і постраждала

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

Голова НБУ та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $800 млн для України

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА