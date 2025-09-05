Інтерфакс-Україна
11:23 05.09.2025

На Херсонщині загинув очільник обласної асоціації фермерів через удар ворожого дрона

Очільник Херсонської обласної асоціації фермерів і приватних землевласників, власник фермерського господарства, аграрій з 30-річним стажем Олександр Гордієнко загинув через удар ворожого дрону, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", - написав Прокудін у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", - зазначив Прокудін.

"Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею", - додав Прокудін.

Теги: #фермер #херсон #асоціація #загибель

