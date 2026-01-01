Інтерфакс-Україна
Події
00:29 01.01.2026

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

2 хв читати

Україну не влаштовують результати "будапештського меморандуму" та "мінської угоди", які виявились слабкими угодами, які лише підживлюють війну, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Наміри повинні стати гарантіями безпеки. А отже бути ратифіковані Конгресом Сполучених Штатів, європейськими парламентами - усіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення", - сказав Зеленський у новорічному зверненні.

Він додав, що казав під час зустрічей з президентом США Дональдом Трампом про те, що мир як ніколи можливий, і ми здатні забезпечити це разом.

"І скажу чесно: було зовсім непросто досягти такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету та всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка засвідчила факт: без України нічого не вийде", - зазначив президент.

За його словами, Україна відстояла своє право голосу, і всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають Україну. Найбільш очевидним доказом цього були сім зустрічей з Трампом.

"І в якій би точці світу ми не бачились: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан – президент США завжди згадує про наш народ, каже про те, як відважно українці б’ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов’язковою. І це щастя – щастя таке чути, це гордість – бути президентом такого народу", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна вистояла й досягає до будь-якого ворожого військового об’єкта та нафтопереробного заводу, повертає війну в Росію, навчає військових НАТО, що таке сучасні дрони. Також Українська держава "дає асиметричного ляпаса Росії та змушує Путіна брехати, що він тричі взяв Куп’янськ і збивав дрони біля своєї резиденції власними руками".

"Україна, яка має зрілу далекоглядність, має власну далекобійність, а тому має аргументи. Має мудрість, гідність і готова до компромісу, але не до сорому. І я дякую кожному лідеру, хто Україну в цьому підтримує", - резюмував глава Української держави.

Теги: #підпис #угода #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

00:06 01.01.2026
У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

00:00 01.01.2026
Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

23:56 31.12.2025
Зеленський: Україна – єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира"

Зеленський: Україна – єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира"

23:41 31.12.2025
Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

15:30 26.12.2025
Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

20:18 19.12.2025
Рубіо сподівається на угоду між Україною та РФ до кінця року

Рубіо сподівається на угоду між Україною та РФ до кінця року

08:50 16.12.2025
США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

23:19 15.12.2025
Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

02:58 12.12.2025
Трамп не виключає участі США у зустрічі представників України й ЄС 13 грудня

Трамп не виключає участі США у зустрічі представників України й ЄС 13 грудня

ВАЖЛИВЕ

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПІДПИСИ ПІД СЛАБКИМИ УГОДАМИ ТІЛЬКИ ПІДЖИВЛЮЮТЬ ВІЙНУ, МІЙ ПІДПИС СТОЯТИМЕ ПІД СИЛЬНОЮ УГОДОЮ

Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

Умєров повідомив про розмову з Віткоффом, Рубіо, Кушнером та радниками з нацбезпеки трьох країн-партнерів

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

Двоє українських моряків, захоплених піратами у водах Західної Африки, звільнені з полону – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА