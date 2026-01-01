Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою
Україну не влаштовують результати "будапештського меморандуму" та "мінської угоди", які виявились слабкими угодами, які лише підживлюють війну, зазначає президент України Володимир Зеленський.
"Наміри повинні стати гарантіями безпеки. А отже бути ратифіковані Конгресом Сполучених Штатів, європейськими парламентами - усіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення", - сказав Зеленський у новорічному зверненні.
Він додав, що казав під час зустрічей з президентом США Дональдом Трампом про те, що мир як ніколи можливий, і ми здатні забезпечити це разом.
"І скажу чесно: було зовсім непросто досягти такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету та всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка засвідчила факт: без України нічого не вийде", - зазначив президент.
За його словами, Україна відстояла своє право голосу, і всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають Україну. Найбільш очевидним доказом цього були сім зустрічей з Трампом.
"І в якій би точці світу ми не бачились: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан – президент США завжди згадує про наш народ, каже про те, як відважно українці б’ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов’язковою. І це щастя – щастя таке чути, це гордість – бути президентом такого народу", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що Україна вистояла й досягає до будь-якого ворожого військового об’єкта та нафтопереробного заводу, повертає війну в Росію, навчає військових НАТО, що таке сучасні дрони. Також Українська держава "дає асиметричного ляпаса Росії та змушує Путіна брехати, що він тричі взяв Куп’янськ і збивав дрони біля своєї резиденції власними руками".
"Україна, яка має зрілу далекоглядність, має власну далекобійність, а тому має аргументи. Має мудрість, гідність і готова до компромісу, але не до сорому. І я дякую кожному лідеру, хто Україну в цьому підтримує", - резюмував глава Української держави.