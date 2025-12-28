В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

Десять мирних жителів міста Херсон отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в неділю, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"Станом на 17:30 відомо про 10 поранених цивільних. Зокрема, девʼятеро людей постраждало внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона. Ще одна цивільна особа дістала поранення під час артилерійського обстрілу обласного центру близько 11:00. Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями. Розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Російські військові в неділю обстріляли населені пункти Херсонської області з артилерійської та мінометної зброї, а також із застосуванням дронів різного типу. Про постраждалих в інших населених пунктах наразі не повідомляється.