Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Близько 17:45 ЗС РФ завдали авіаційного удару по селу Волоська Балаклія Купʼянського району Харківської області.

"Отримав поранення 11-річний хлопчик. На момент удару він катався на санчатах неподалік будинку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, у ніч проти вівторка росіяни вдарили по Новоселівці Купʼянського району трьома безпілотниками, за попередніми даними, типу "Герань-2". Пошкоджено житлові будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).