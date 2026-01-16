Інтерфакс-Україна
Події
08:30 16.01.2026

Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

1 хв читати
Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів Запорізького району, під час яких окупанти завдали 795 ударів по 29 населених пунктах області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, упродовж доби російські війська завдали 795 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, 13 авіаударів було завдано по Таврійському, Любицькому, Різдвянці, Зорівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Воздвижівці, Гіркому, Преображенці та Верхній Терсі.

"438 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Балабине, Зелене, Нижню Хортицю, Таврійське, Зарічне, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку та Солодке", - йдеться в повідомленні ранком пʼятниці.

Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню зафіксовано по Гуляйполю, Новоданилівці та Щербаках. Ще 340 артилерійських ударів завдано по Зеленому, Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці та Солодкому.

"Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район…Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури", — написав Федоров у Телеграм-каналі.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 16.01.2026
У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

18:09 15.01.2026
Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

07:53 15.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

20:39 14.01.2026
Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

19:33 14.01.2026
Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

20:36 13.01.2026
Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

19:26 13.01.2026
Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

18:43 13.01.2026
РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

16:10 13.01.2026
РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

15:44 13.01.2026
Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

ОСТАННЄ

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинув чоловік, постраждали 11 осіб

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

За добу війська РФ обстріляли Харків і 10 населених пунктів області, є поранена — ОВА

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА