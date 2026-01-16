Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів Запорізького району, під час яких окупанти завдали 795 ударів по 29 населених пунктах області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, упродовж доби російські війська завдали 795 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, 13 авіаударів було завдано по Таврійському, Любицькому, Різдвянці, Зорівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Воздвижівці, Гіркому, Преображенці та Верхній Терсі.

"438 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Балабине, Зелене, Нижню Хортицю, Таврійське, Зарічне, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку та Солодке", - йдеться в повідомленні ранком пʼятниці.

Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню зафіксовано по Гуляйполю, Новоданилівці та Щербаках. Ще 340 артилерійських ударів завдано по Зеленому, Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці та Солодкому.

"Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район…Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури", — написав Федоров у Телеграм-каналі.