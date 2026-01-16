Захист повідомив суд про необхідність Тимошенко виїхати за кордон на заходи в січні-лютому

Захист лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, підозрюваної у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України, просив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) долучити до матеріалів справи інформацію, що їй в січні-лютому буде необхідно виїхати за кордон для відвідування заходів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у пʼятницю відбувається засідання з обрання Тимошенко запобіжного заходу.

На засіданні адвокат просив долучити до матеріалів справи інформацію, що його клієнтці буде необхідно у січні-лютому виїхати за кордон, зокрема в США, на попередньо заплановані заходи. За його словами, як лідерка партії, яка є членом Європейської народної партії, Тимошенко запрошена на запланований захід у США щодо допомоги Україні.

Таке прохання він подав у звʼязку з тим, що предметом розгляду клопотання, серед іншого, є обмеження щодо виїзду підозрюванної за кордон.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.