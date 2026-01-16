Суддя ВАКС зробив Тимошенко попередження за недотримання порядку судового засідання

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) під час розгляду обрання запобіжного заходу лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко зробив їй попередження за недотримання порядку судового засідання через неодноразове перебивання представника обвинувачення.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у п’ятницю суд розпочав судове засідання з обрання запобіжного заходу Тимошенко.

"Я вимушений зробити попередження пані Тимошенко за недотримання порядку судового засідання. Я ще раз вам кажу, втретє. Я цілком розумію емоції, які вас переповнюють, але, будь ласка, стримуйтеся. Вам буде надана можливість висловитися", - сказав суддя Віталій Дубас після того, як Тимошенко неодноразово перебивала прокурора, вигукувала репліки без надання судом їй слова.

Після цього вона вкотре перебила представника обвинувачення, і суддя знову попросив її бути більш стриманою і зауважив, що у разі продовження, буде вимушений застосувати міру з видалення її із зали суду.

"Я вибачаюся, Ваша честь, за емоції", - відповіла Тимошенко.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.