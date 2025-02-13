Обвинуваченого у вбивстві Фаріон доставили до суду в касці і бронежилеті

Фото Суспільне Львів

Обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка доставили до Шевченківського районного суду Львова на чергове засідання в касці і бронежилеті, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На початку засідання Зінченко зняв каску і залишився у бронежилеті. На запитання журналістів він відповів: "Все, як я хотів".

На минулому судовому засіданні захисники Зінченка подали клопотання про додатковий захист свого клієнта, оскільки знайшли у соціальних мережах погрози його життю, і суд це клопотання задовольнив.

Як повідомлялося, 13 січня у Шевченківському районному суді Львова розпочався судовий процес у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон. У вбивстві слідство звинувачує 19-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка, який свою провину заперечує.