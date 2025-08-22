Інтерфакс-Україна
Події
15:58 22.08.2025

Прокурори стверджують, що обвинувачений у вбивстві Фаріон зізнався у злочині під час розмови зі співкамерником - ЗМІ

Фото: Суспільне Львів

Під час засідання Шевченківського районного суду міста Львова прокурори заявили, що обвинувачений у вбивстві філологині та громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко зізнався у злочині під час розмови зі співкамерником, повідомляє Суспільне. Львів.

В повідомленні на сайті Суспільне. Львів у п'ятницю зазначається, що 22 серпня, після місячної перерви, у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Фаріон.

"У суді заслухали запис розмови обвинуваченого і його співкамерника, де Зінченко визнав, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. Під час засідання він заявив, що сказав це під тиском", - йдеться в матеріалі видання.

Суспільне. Львів уточнює, що прокурор Дмитро Петльований під час судового засідання зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи (співкамерника) та обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською.

Після того як прокурор зачитав розмову, Зінченко заявив, що цей доказ не можна брати до уваги. "Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули", - наводить видання слова Зінченка.

Своєю чергою адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Наступні засідання відбудуться 2 і 3 вересня о 10:30.

Як повідомлялося, 13 січня у Шевченківському районному суді Львова розпочався судовий процес у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон. У вбивстві слідство звинувачує 19-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка, який свою провину заперечує.

