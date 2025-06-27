Інтерфакс-Україна
Події
16:26 27.06.2025

Працівники МВС не розслідують справи, будуть дані від поліції – речниця міністерства на заяву Філатова

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Працівники МВС не розслідують справи, будуть дані від поліції – речниця міністерства на заяву Філатова

В МВС України здивовані заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова на ім'я міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо нібито приховування інформації зі згадкою Філатова в досьє потенційних мішеней підозрюваного у вбивстві мовознавиці, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

"Органи слідства діють у межах своєї компетенції і ніхто, окрім слідчого та прокурора, не має права втручатися у процес досудового розслідування", - сказала керівник департаменту комунікацій МВС України Мар'яна Рева в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, очікується офіційна позиція від Національної поліції щодо процесуальних дій.

Вона нагадала, що працівники МВС не здійснюють досудового розслідування та не займаються оперативною діяльністю. "Тож дивно, що в зверненні згадуються саме працівники МВС", - додала вона.

Водночас, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ім'я Філатова не згадувалося на початку розслідування справи про вбивство Фаріон як таке, що є в досьє підозрюваного, бо на той час були оперативні дані про наявність конкретної інформації саме по народному депутату Максиму Бужанському, що і озвучив міністр. Далі в ході розслідування вже з'явилася інформація про інші потенційні мішені, серед яких є і прізвище Філатова".

"Такі публічні заяви Філатова можуть бути пов'язані з тим, що розслідується справа, в якій він фігурує, а щодо одного із його колишніх заступників вже є підозра", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше в своєму телеграм-каналі Філатов оприлюднив офіційне звернення до глави МВС Клименка щодо того, що його прізвище є в переліку потенційних жертв в хмарному сховищі телефону підозрюваного у вбивстві Фаріон.

"Після отримання даної інформації, котра сколихнула суспільство, я, проаналізувавши її, а також інші дані, вирішив звернутися до Вас, як до керівника МВС України — аби викласти деякі загальновідомі факти та отримати від Вас відповідний коментар", - написав міський голова Дніпра.

Він зазначив: "Прошу Вас, Ігоре Володимировичу (Клименко), надати інформацію про те, чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка?"

Теги: #фаріон #філатов #мвс #пояснення

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