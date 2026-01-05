Інтерфакс-Україна
15:48 05.01.2026

На дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії через дронову атаку, мер говорить, що росіяни розбомбили завод компанії "Бунге" зі США

Російські війська у Дніпрі завдали дронового удару по заводу компанії "Бунге" з Сент-Луїса (штат Міссурі, США), через це на дороги міста вилилося 300 тонн олії, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби. (…) Росіяни разбомбили американську власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі. Розкажіть про це світу", - написав Філатов у телеграм-каналі у понеділок.

Мер Дніпра порадив мешканцям міста стежити за офіційними ресурсами міськради, де буде розміщено інформацію інформувати про рух громадського транспорту та перекриття доріг.

Bunge Global SA - провідну світова агропромислова компанія зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі (США) - засновано 1818 року. Bunge одна з найбільших у світі агропромислових компаній, що входить до так званої "великої четвірки" (ABCD) глобальних зернотрейдерів разом із Cargill, ADM та Louis Dreyfus.

Bunge - один із найбільших у світі переробників олійних культур, ключовий гравець у сфері виробництва бутильованої рослинної олії, шроту та харчових інгредієнтів. У 2025 році компанія значно зміцнила свої позиції, завершивши масштабне злиття з міжнародним трейдером Viterra, що дало їй млжливість створити одну з найпотужніших логістичних та виробничих мереж у глобальному агробізнесі.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна". Окрім цього, у 2025 році компанія отримала дозвіл на придбання Вінницького олійноекстракційного заводу (ViOil), що ще більше розширило її виробничі можливості на українському ринку.

