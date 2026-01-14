Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/14

Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка.

За словами Марини Порошенко, обладнання забезпечить роботу відділень та харчоблоку закладу у випадку відключення електроенергії. Госпіталь спеціалізується на терапії, неврології, реабілітації та паліативній допомозі військовим.

"Після останнього ворожого комбінованого удару, який спричинив повний блекаут у Дніпрі, госпіталь майже добу перебував без електропостачання. Аби подібна ситуація не повторилася в майбутньому, сьогодні я передала від Фонду Порошенка п’ять генераторів, які здатні забезпечити повноцінну роботу всіх відділень госпіталю та його харчоблоку", –повідомляється на сайті політсили.

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко нагадав, що торік осередок партії "Європейська Солідарність" допоміг шпиталю з ремонтом приміщень.

"Тому привезли їм усе, що вони просили. І я хочу подякувати медикам цього госпіталю та усієї країни, які зараз в холоді та без світла цілодобово працюють, щоб ті, хто захищав країну, мали шанс повернутися додому жити життя. Бо це велика інвестиція у наше спільне майбутнє", – підкреслив він.

У Дніпрі також працює "Простір солідарності" на базі офісу "Європейської солідарності", де мешканці можуть зарядити телефони та зігрітися під час блекаутів. Для його роботи передано додатковий генератор і зарядну станцію.

"У часи блекаутів мешканці Дніпра можуть тут зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефони та зарядні станції. Тож ми передали колегам додатковий генератор і велику зарядну станцію для безперебійної роботи простору та для того, щоб якнайбільше людей могли отримати допомогу. Нехай дніпряни відчують нашу турботу та тепло", – зазначила Марина Порошенко.

Марина Порошенко наголосила, що лише єдність та взаємопідтримка допоможуть українцям здолати нинішні випробування.