В Офісі Омбудсмана виявили громаду на Закарпатті, яка використала кошти для допомоги ВПО як бізнес

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявив у Дубриницькій міській громаді Закарпатської області відремонтоване й повністю готове місце для тимчасового проживання для ВПО, яке вирішили "використати як бізнес".

"Дубриницька громада лишила 100 осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, без даху над головою. Поки держава щодня евакуйовує цивільне населення із зон бойових дій, у тиловому Закарпатті місцева громада заробляє гроші на людському горі", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

В Офісі омбудсмана зауважили, що гроші на ремонт та облаштування житла надали міжнародні партнери.

"Така поведінка громад вкотре підриває довіру. Адже прихисток так і не передали людям, як мало бути понад два роки тому. Натомість, передали приміщення в оренду строком на 3 роки за 500 тис. грн на рік! Хоча відповідно до чинних державних механізмів: проживання для внутрішньо переміщених осіб є безкоштовним, а витрати на комунальні послуги — покриватися з державного бюджету. Натомість у цій будівлі вимушено переміщених осіб так і не було", - зазначили у повідомленні.