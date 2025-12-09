Інтерфакс-Україна
Події
19:00 09.12.2025

На сьогодні Україна повернула 6 266 полонених, з них 403 цивільних – омбудсман

У вівторок, 9 грудня, відбулося заключне у 2025 році засідання Робочої групи з питань людського виміру - у ньому взяли участь представники 36 держав та 5 міжнародних організацій, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наші зусилля дають результати. Завдяки спільній роботі державних органів та міжнародних партнерів вдалося повернути 6 266 українців, з них 403 – цивільні особи. У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA ми повернули 1 898 дітей, з них 612 – лише з початку 2025 року", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Крім того, зазначив він, продовжується децентралізація діяльності Офісу омбудсмана, щоб допомога була доступною людям у кожному регіоні. За сприяння міжнародних партнерів в Україні вже працюють Центри захисту прав людини. Також за їх підтримки у 2025 році ми відкрили нові Центри захисту прав дитини в регіонах, де з повернутими дітьми працюють фахівці, допомагаючи їм відновлюватися після пережитого. Завершити формування цієї мережі плануємо у 2026 році.

Головною ж темою залишається повернення українських громадян з російської неволі, зокрема незаконно переміщених і депортованих українських дітей, незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених.

"Ми мусимо повернути наших громадян додому. Міжнародна підтримка та спільна робота мають у цьому вирішальне значення. У 2026 році ми посилимо тиск на РФ і зосередимося на ще більш конкретних результатах заради наших людей. Щиро дякую державам та міжнародним організаціям за підтримку, довіру й те, що залишаються поруч у цій спільній справі", - наголосив Лубінець.

Теги: #лубінець

