Інтерфакс-Україна
Події
21:47 27.11.2025

Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

3 хв читати
Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Німецького інституту з прав людини та федеральної прокуратури, закликавши забезпечити неупереджене розслідування й стежити за дотриманням прав українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у справі про диверсію на газопроводі "Північний потік".

"Сьогодні ми офіційно звернулися до нашої колеги з німецької інституції з прав людини з проханням приділити цій справі особливу увагу та стежити за дотриманням прав Сергія Кузнєцова після його прибуття до Німеччини", - написав Лубінець у телеграмі.

За його словами, також він направив звернення до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити максимально неупереджене, аргументоване й об’єктивне розслідування та подальше обвинувачення без політичних ярликів і тиску, виключно на основі доказів і в рамках верховенства права.

Лубінець підкреслив, що в цих зверненнях наголошується на ключових речах. Зокрема, Сергій має право на гідні умови тримання під вартою, доступ до медичної допомоги, спілкування з адвокатами та родиною, повноцінний переклад і розуміння всіх процесуальних дій.

"Обов’язковою є й повага до презумпції невинуватості та стандартів справедливого суду. Окремо ми підкреслили, що на час подій, які йому інкримінують, Сергій проходив військову службу в Збройних Силах України, а отже, до цієї справи мають застосовуватися відповідні гарантії міжнародного гуманітарного права", - зазначив він.

За словами Лубінця, до моніторингу цього процесу в Німеччині буде також залучено його радника, що вже стало практикою, і радники омбудсмана успішно працюють майже в кожній країні ЄС, де виникають подібні чутливі ситуації з українськими громадянами.

"Моя команда вже готується до постійного моніторингу ситуації в Німеччині. Ми залишаємося на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія Кузнєцова, відстежуватимемо умови його тримання, хід розслідування й судового процесу. Якщо побачимо ознаки порушення його прав - реагуватимемо всіма інструментами", - наголосив омбудсмен.

Як повідомлялося, Верховний суд Італії підтвердив рішення суду нижчої інстанції про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі про диверсію на газопроводі "Північний потік" українця, повідомила Deutsche Welle (DW) в середу, посилаючись на інформацію від адвоката громадянина України.

16 вересня Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію. На суді він заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні.

Кузнєцову 49 років. Його було заарештовано 21 серпня на підставі європейського ордера, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався.

Двотрубна магістраль Nord Stream 1, що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною здатністю понад 55 млрд куб. м газу на рік, була введена в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний до неї Nord Stream 2 мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, незважаючи на завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о.Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.

 

Теги: #кузнєцов #німеччина #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 27.11.2025
Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

17:58 26.11.2025
Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

12:15 26.11.2025
Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

11:45 26.11.2025
Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

00:38 24.11.2025
Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

21:10 21.11.2025
Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

06:38 21.11.2025
Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

21:02 20.11.2025
Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

13:29 20.11.2025
Україна продовжить захист підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова і після його екстрадиції до ФРН – омбудсман

Україна продовжить захист підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова і після його екстрадиції до ФРН – омбудсман

11:52 20.11.2025
Німеччина заявляє, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії

Німеччина заявляє, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

ОСТАННЄ

Зеленський призначив послом в Сербії екссекретаря РНБО Литвиненко

Шмигаль перевірив стан оборони, забезпечення військових і перебіг бойових дій на Херсонщині

У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

Уряд працюватиме над доступом ветеранів з інвалідністю до іспитів на водійські права - Свириденко

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

До 83 зросла кількість жертв пожежі в Гонконгу, ще 250 – зникли безвісти

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА