Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Німецького інституту з прав людини та федеральної прокуратури, закликавши забезпечити неупереджене розслідування й стежити за дотриманням прав українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у справі про диверсію на газопроводі "Північний потік".

"Сьогодні ми офіційно звернулися до нашої колеги з німецької інституції з прав людини з проханням приділити цій справі особливу увагу та стежити за дотриманням прав Сергія Кузнєцова після його прибуття до Німеччини", - написав Лубінець у телеграмі.

За його словами, також він направив звернення до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити максимально неупереджене, аргументоване й об’єктивне розслідування та подальше обвинувачення без політичних ярликів і тиску, виключно на основі доказів і в рамках верховенства права.

Лубінець підкреслив, що в цих зверненнях наголошується на ключових речах. Зокрема, Сергій має право на гідні умови тримання під вартою, доступ до медичної допомоги, спілкування з адвокатами та родиною, повноцінний переклад і розуміння всіх процесуальних дій.

"Обов’язковою є й повага до презумпції невинуватості та стандартів справедливого суду. Окремо ми підкреслили, що на час подій, які йому інкримінують, Сергій проходив військову службу в Збройних Силах України, а отже, до цієї справи мають застосовуватися відповідні гарантії міжнародного гуманітарного права", - зазначив він.

За словами Лубінця, до моніторингу цього процесу в Німеччині буде також залучено його радника, що вже стало практикою, і радники омбудсмана успішно працюють майже в кожній країні ЄС, де виникають подібні чутливі ситуації з українськими громадянами.

"Моя команда вже готується до постійного моніторингу ситуації в Німеччині. Ми залишаємося на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія Кузнєцова, відстежуватимемо умови його тримання, хід розслідування й судового процесу. Якщо побачимо ознаки порушення його прав - реагуватимемо всіма інструментами", - наголосив омбудсмен.

Як повідомлялося, Верховний суд Італії підтвердив рішення суду нижчої інстанції про екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі про диверсію на газопроводі "Північний потік" українця, повідомила Deutsche Welle (DW) в середу, посилаючись на інформацію від адвоката громадянина України.

16 вересня Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію. На суді він заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні.

Кузнєцову 49 років. Його було заарештовано 21 серпня на підставі європейського ордера, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався.

Двотрубна магістраль Nord Stream 1, що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною здатністю понад 55 млрд куб. м газу на рік, була введена в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний до неї Nord Stream 2 мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, незважаючи на завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о.Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.