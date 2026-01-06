Інтерфакс-Україна
Події
22:34 06.01.2026

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

1 хв читати

Канцлер Німеччини дав зрозуміти, що навіть за умови тривалого припинення вогню між Україною та Росією, німецьких військ на українській землі поки що не буде, передає німецьке видання Bild.

Мерц запропонував лише забезпечити потенційне припинення вогню в Україні. "Це може включати, наприклад, розгортання нами військ в Україні на сусідній території НАТО після припинення вогню", – сказав Мерц на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

"Це означає, що Мерц буде готовий розгорнути німецькі збройні сили в Польщі або інших країнах-сусідах України з НАТО, але не в самій Україні", зазначає видання.

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить робити свій внесок - політичний, фінансовий і військовий - у допомогу Україні. Канцлер звернув увагу, що формат і обсяг німецького внеску в гарантії безпеки України мають затверджувати німецький уряд і Бундестаг після того, як буде встановлено всі зазначені умови.

"Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали", - сказав Мерц.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mit-selenskyj-merz-und-macron-grosser-ukraine-gipfel-in-paris-hat-begonnen-695d1718e0f90a884bc5db18

https://www.youtube.com/watch?v=z1qbXzs82Vw

Теги: #німеччина #домовленості #париж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 06.01.2026
Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

22:03 06.01.2026
У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

21:19 06.01.2026
Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

21:08 06.01.2026
Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

20:51 06.01.2026
Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

03:37 06.01.2026
Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

00:40 06.01.2026
Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

18:10 05.01.2026
Трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе прибув в Україну

Трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе прибув в Україну

06:52 29.12.2025
Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

12:52 26.12.2025
Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

ВАЖЛИВЕ

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

ОСТАННЄ

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

Четверо цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА