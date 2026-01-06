Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Канцлер Німеччини дав зрозуміти, що навіть за умови тривалого припинення вогню між Україною та Росією, німецьких військ на українській землі поки що не буде, передає німецьке видання Bild.

Мерц запропонував лише забезпечити потенційне припинення вогню в Україні. "Це може включати, наприклад, розгортання нами військ в Україні на сусідній території НАТО після припинення вогню", – сказав Мерц на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

"Це означає, що Мерц буде готовий розгорнути німецькі збройні сили в Польщі або інших країнах-сусідах України з НАТО, але не в самій Україні", зазначає видання.

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить робити свій внесок - політичний, фінансовий і військовий - у допомогу Україні. Канцлер звернув увагу, що формат і обсяг німецького внеску в гарантії безпеки України мають затверджувати німецький уряд і Бундестаг після того, як буде встановлено всі зазначені умови.

"Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали", - сказав Мерц.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mit-selenskyj-merz-und-macron-grosser-ukraine-gipfel-in-paris-hat-begonnen-695d1718e0f90a884bc5db18

https://www.youtube.com/watch?v=z1qbXzs82Vw