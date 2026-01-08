Дмитрієв перебував у Парижі під час або на день пізніше зустрічі Коаліції охочих - ЗМІ

Спеціальний представник Кремля Кирил Дмитрієв перебував у Парижі під час або на день пізніше зустрічі Коаліції охочих, пише французька Le Monde.

"Кирил Дмитрієв, представник Кремля в переговорах з Вашингтоном щодо України, перебуває в Парижі в середу, 7 січня. Як повідомило добре поінформоване джерело, його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре", - пише видання.

Втім, Елісейський палац спростував інформацію про те, що Дмитрієв відвідав президентський палац на наступний день після обговорень у Парижі країн-членів Коаліції охочих за участі представників Сполучених Штатів – Стівеном Віткоффом, спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа, та Джаредом Кушнером, зятем американського президента.

Як повідомляється, у Парижі Дмитрієв, був прийнятий в американському посольстві, розташованому поруч з Єлисейським палацом.

Посольство США у Парижі знаходиться за адресою 2 Av. Gabriel, 75008 Paris, що дійсно знаходиться поруч із вулицею Saint-Honoré, втім, на достатній відстані від Елісейського палацу.