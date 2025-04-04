Росія готова розглянути гарантії безпеки для України, які не включатимуть вступ до НАТО – представник Путіна

Російська сторона готова розглядати варіанти безпекових гарантій для України, заявив представник російського президента Кирило Дмитрієв в інтерв'ю Fox News.

"Вступ України до НАТО, як сказав наш президент, абсолютно неможливий, і це, я думаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", - сказав він.

Він також відзначив, що "Трамп досяг величезного прогресу у діалозі з Росією" і "раніше США не хотіли розуміти російську позицію".

"Те, що зробила команда Трампа - вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої деескалації в конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною. Тож ми ведемо хороші дискусії. Наші дипломати також обговорюють можливі результати", - заявив Дмитрієв.