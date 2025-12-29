Трамп подумає про гарантії безпеки для України на 30-40-50 років, наразі пропонує на 15 з можливістю пролонгації – Зеленський

Перемовини В.Зеленського та Д.Трампа, грудень 2025р. | Фото: @zelenskyy.official Facebook

Проєкт угоди про припинення російсько-української війни наразі передбачає гарантії безпеки Україні з боку США на 15 років з можливістю пролонгації цього терміну, але президент США Дональд Трамп пообіцяв обдумати можливість надання таких гарантій одразу на 30-50 років, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гаранті безпеки сильні від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом, я сказав йому, що у нас війна іде, і вона майже 15 років, тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими. Я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років, і це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", - сказав Зеленський журналістам у понеділок за підсумками перемовин з Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).