20:53 07.01.2026

Сіярто заявив про ризик конфронтації Європи з РФ після паризького саміту Коаліції охочих

Результати саміту Коаліції охочих, який пройшов у Франції у вівторок, 6 січня, на який її учасники домовились надати Україні гарантії безпеки, наближають Європу до війни з РФ, вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Вчора в Парижі Коаліція охочих зробила чергову пропозицію, яка наближає Європу до прямої конфронтації з Росією. Прагнучи встановити військову присутність в Україні, західноєвропейські країни створюють ризик прямої війни з Росією", - написав Сіярто в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в день засідання Коаліції охочих у Парижі підтвердила "чітку мету" заходу - надати Україні надійні гарантії безпеки та перерахувала її основні складові. "Наша мета чітка: надати Україні надійні гарантії безпеки. За допомогою сильних українських збройних сил, здатних стримати майбутні напади, багатонаціональних сил стримування та зобов'язань щодо підтримки України у разі майбутнього нападу з боку Росії,", - написала вона.

Президент ЄК зазначила, що "вступ України до ЄС стане як ключовою гарантією безпеки, так і центральним елементом нашої пропозиції щодо трансформаційного процвітання".

 

