Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що без отримання Україною дієвих гарантій безпеки російсько-українська війна не завершиться і завершення воєнного стану неможливе.

"Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реальна ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

Далі буде