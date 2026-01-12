10:43 12.01.2026
У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду затвердити його указ про продовження строку дії воєнного стану.
Відповідний законопроєкт №14366 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, Зеленський пропонує продовжити строк воєнного стану на 90 діб, починаючи з 5:30 ранку 3 лютого 2026 року.
Починаючи з 24 лютого 2022 року - дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну - Верховна Рада систематично продовжувала дію воєнного стану на 90 діб".