10:43 12.01.2026

У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду затвердити його указ про продовження строку дії воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №14366 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, Зеленський пропонує продовжити строк воєнного стану на 90 діб, починаючи з 5:30 ранку 3 лютого 2026 року.

Починаючи з 24 лютого 2022 року - дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну - Верховна Рада систематично продовжувала дію воєнного стану на 90 діб".

