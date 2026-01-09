Трамп гарантуватиме безпеку України, бо впевнений, що Росія не буде знову вторгатися

Президент США Дональд Трамп готовий взяти на себе зобов’язання щодо участі США у майбутній обороні України, бо впевнений, що Росія не спробує знову вторгнутися в країну, заявив в інтерв’ю газеті The New York Times.

У відповідь на запитання про те, чи готовий він піти на війну, щоб захистити Україну, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир’я і знову вторгнеться, Трамп сказав: "Я твердо переконаний, що вони не будуть знову нападати, інакше я б не погодився на це".

Втім, президент досі переконаний у заявленому прагненні Владіміра Путіна до миру, незважаючи на небажання Росії закінчити війну після майже року переговорів з адміністрацією Трампа.

"Я думаю, він хоче укласти угоду", – сказав Трамп про Путіна. "Але я думав про це – я думав про це дуже довго".

На запитання про можливу мирну угоду, яка вимагатиме від США та їхніх союзників надати Україні військову підтримку в разі чергового вторгнення, Трамп перервав, щоб підкреслити, що США відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації. "Скажімо так: її союзники, вся Європа, інші країни, які долучаються до цього, — і США", — сказав Трамп.

Він також наголосив, що зараз, нібито, обидві сторони "готові укласти угоду".

"Бували випадки, коли я домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Бували й випадки, коли все було навпаки. Гадаю, зараз вони обоє хочуть укласти угоду, але це ще побачимо", — сказав президент.

Трамп відмовився детально розповісти, як швидко він сподівається закінчити війну.

"Ми робимо все, що в наших силах. У мене немає термінів", - відповів він.