Інтерфакс-Україна
Політика
18:42 03.01.2026

Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія

1 хв читати
Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
Фото: Video NV @newvoiceua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що законопроєкт про вибори під час воєнного стану буде підготовлений до кінця лютого.

"Внутрішній базовий дедлайн - до кінця лютого маємо закінчити - драфт, якій можемо реєструвати та голосувати", - сказав Арахамія журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві.

Як повідомлялося, робочу групу з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів у умовах воєнного стану та в повоєнний період очолив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. До складу робочої групи входять народні депутати зі всіх фракцій, представники Центральної Виборчої Комісії, громадських організацій.

Теги: #законопроєкт #воєнний_стан #вибори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 03.01.2026
Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – WP/Ipsos

Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – WP/Ipsos

15:14 02.01.2026
Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

11:32 31.12.2025
Уряд вніс на розгляд Ради законопроєкт щодо наближення українського морського судноплавства до стандартів ЄС

Уряд вніс на розгляд Ради законопроєкт щодо наближення українського морського судноплавства до стандартів ЄС

15:15 30.12.2025
Федоров про вибори онлайн: ми сьогодні над цим не працюємо, наразі ніхто не звертався з цього приводу

Федоров про вибори онлайн: ми сьогодні над цим не працюємо, наразі ніхто не звертався з цього приводу

11:52 30.12.2025
ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

ЦВК ухвалила постанову про створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори"

17:01 29.12.2025
Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

11:07 29.12.2025
Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

Завершення воєнного стану можливе, лише коли Україна отримає гарантії безпеки, – Зеленський

14:12 28.12.2025
Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

19:37 26.12.2025
Вибори не мають бути частиною мирної угоди — Айвазовська

Вибори не мають бути частиною мирної угоди — Айвазовська

18:24 26.12.2025
Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї виборів під час війни

Тимошенко пропонує робочій групі відмовитися від ідеї виборів під час війни

ВАЖЛИВЕ

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

ОСТАННЄ

Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо РФ та України – опитування

Нардеп Сірко про переговори у Флориді: Загальні слова без плану дій

"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики

Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

В Україні зруйновано значну кількість виборчих дільниць - Корнієнко

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА