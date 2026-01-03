Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія

Фото: Video NV @newvoiceua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що законопроєкт про вибори під час воєнного стану буде підготовлений до кінця лютого.

"Внутрішній базовий дедлайн - до кінця лютого маємо закінчити - драфт, якій можемо реєструвати та голосувати", - сказав Арахамія журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві.

Як повідомлялося, робочу групу з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів у умовах воєнного стану та в повоєнний період очолив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. До складу робочої групи входять народні депутати зі всіх фракцій, представники Центральної Виборчої Комісії, громадських організацій.