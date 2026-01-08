Держетнополітики понад 3,3 тис. разів клопотала перед прикордонниками про виїзд за кордон військовозобов'язаних у 2025р., 14 - порушили умови

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 3303 рази клопотала перед Державною прикордонною службою про перетин кордону військовозобов’язаними представниками релігійних організацій протягом 2025 року.

"Протягом 2025 року ДЕСС надіслала до Адміністрації Держприкордонслужби 3303 листи щодо надання дозволу на перетин державного кордону України представниками релігійних організацій", - йдеться у відповіді Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Службі заявили, що володіють інформацією про чотирнадцятьох осіб, щодо яких встановлено факт невиконання взятих на себе зобов’язань своєчасного повернення в Україну.

Водночас у відомстві зазначили, що не можуть надати поіменний список порушників, посилаючись на законодавство про захист персональних даних.

Як повідомлялося, Держетнополітики 9122 рази клопотала перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов’язаними у 2022-2024 роках, 23 порушили умови повернення в Україну.